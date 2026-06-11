Более 1940 рязанских семей улучшили жилье с помощью маткапитала

С начала 2026 года более 1940 рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала, сообщили в Отделении СФР по Рязанской области. В ведомстве уточнили, что до достижения ребенком трех лет средства маткапитала можно направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. После этого срока расширяется перечень доступных вариантов использования. С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%.

С начала 2026 года более 1940 рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала, сообщили в Отделении СФР по Рязанской области.

Улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением использования средств программы. В числе основных вариантов — погашение ипотеки, покупка жилья, строительство или реконструкция дома, участие в долевом строительстве, а также компенсация расходов на уже построенное жилье.

В ведомстве уточнили, что до достижения ребенком трех лет средства маткапитала можно направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. После этого срока расширяется перечень доступных вариантов использования.

При этом в СФР напомнили, что реконструкция жилья предполагает именно увеличение его площади, поэтому ремонт за счет материнского капитала не допускается. Также обязательным условием остается выделение долей собственности всем членам семьи, включая детей.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. Теперь его размер составляет 728 921,90 рубля на первого ребенка, 963 243,17 рубля — на второго, а доплата при рождении второго ребенка после получения сертификата на первого — 234 321,27 рубля.