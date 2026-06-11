Арбитражный суд признал ООО «РТК» банкротом из-за долга в 147 миллионов

Компания обратилась в суд с заявлением о признании своей несостоятельности. По определению суда от 25 декабря 2025 года в отношении «РТК» была введена процедура банкротства — наблюдение, а временным управляющим назначен К. А. Волков. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий подал ходатайство о введении конкурсного производства. В реестр требований кредиторов «РТК» включены требования на сумму 147 миллионов 707 тысяч 938 рублей 51 копейка. Суд установил наличие признаков банкротства у компании и ее неспособность удовлетворить обязательства перед кредиторами, что привело к решению о введении конкурсного производства.

Арбитражный суд Рязанской области признал общество с ограниченной ответственностью «РТК» банкротом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Компания обратилась в суд с заявлением о признании своей несостоятельности. По определению суда от 25 декабря 2025 года в отношении «РТК» была введена процедура банкротства — наблюдение, а временным управляющим назначен К. А. Волков.

В ходе процедуры наблюдения временный управляющий подал ходатайство о введении конкурсного производства. В реестр требований кредиторов «РТК» включены требования на сумму 147 миллионов 707 тысяч 938 рублей 51 копейка.

Суд установил наличие признаков банкротства у компании и ее неспособность удовлетворить обязательства перед кредиторами, что привело к решению о введении конкурсного производства.

Справка: ООО «РТК» занималось оптовой торговлей строительных материалов и изделий. Организация располагается в Рязани на улице Есенина, 36б.