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Аксаков: ЦБ России снизит ключевую ставку до 14%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что на ближайшем заседании Банк России снизит ключевую ставку до 14%. Он отметил, что инфляция в последнюю неделю выросла на 0,07%, но в предыдущие две недели наблюдались отрицательные темпы, что указывает на общий негативный тренд. Аксаков считает, что у Центробанка есть основания для снижения ставки на 0,5-1 процентного пункта. Он подчеркнул, что такое снижение продемонстрирует контроль над ситуацией. С начала 2025 года ключевая ставка снизилась с 21% до 14,5%. Следующее заседание запланировано на 19 июня.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что на ближайшем заседании совета директоров Банк России снизит ключевую ставку до 14%. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, у регулятора будут веские основания для этого решения. Аксаков отметил, что Центральный Банк учитывает уровень инфляции как главный фактор, определяющий ключевую ставку.

По его словам, в последнюю неделю инфляция увеличилась на 0,07%, однако в предыдущие две недели наблюдались отрицательные темпы. В совокупности за три недели это также указывает на отрицательный тренд. Аксаков считает, что в условиях такой динамики у Центробанка есть основания для снижения ставки.

Он предположил, что снижение может составить 0,5 процентного пункта, но с учетом отрицательных темпов роста инфляции возможно и более значительное снижение — до 1 процентного пункта. Аксаков подчеркнул, что шаг в 0,5 процентного пункта будет оправданным, так как он продемонстрирует контроль ЦБ над ситуацией, избегая при этом резких действий, которые могут привести к инфляционной спирали.

Центральный Банк России последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года: если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то к концу года она снизилась до 16%, а в апреле — до 14,5%. Следующее заседание Банка России запланировано на 19 июня.