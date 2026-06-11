«Аэрофлот» перестанет продавать билеты по «плоским» тарифам иностранцам

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня изменит правила продажи билетов по «плоским» тарифам. Теперь воспользоваться специальными ценами смогут только граждане России. «Плоские» тарифы действуют на рейсах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом. Их особенность заключается в том, что стоимость билета не зависит от даты вылета и остается ниже себестоимости перевозки. В компании пояснили, что решение связано с высоким спросом и социальной значимостью программы.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня изменит правила продажи билетов по «плоским» тарифам. Теперь воспользоваться специальными ценами смогут только граждане России. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

"Плоские" тарифы действуют на рейсах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом. Их особенность заключается в том, что стоимость билета не зависит от даты вылета и остается ниже себестоимости перевозки.

В компании пояснили, что решение связано с высоким спросом и социальной значимостью программы. По данным «Аэрофлота», в 2025 году по «плоским» тарифам на дальневосточных направлениях перевезли около 1,5 млн пассажиров. Еще более 831 тысячи человек воспользовались такими билетами на рейсах между Москвой и Калининградом в прошлом году.