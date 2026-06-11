47-летняя рязанка перебрала с алкоголем и едва не умерла

Отмечается, что супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили 47-летнюю пациентку в ОКБ. Врачи выяснили, что женщина накануне перебрала с алкоголем и не соблюдала рекомендации терапевта. Пациентке провели тромболизис. С помощью терапии удалось возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга. Через 17 дней женщину выписали удовлетворительном состоянии.

Врачи ОКБ спасли 47-летнюю рязанку с инсультом. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили 47-летнюю пациентку в ОКБ.

Врачи выяснили, что женщина накануне перебрала с алкоголем и не соблюдала рекомендации терапевта. Пациентке провели тромболизис. С помощью терапии удалось возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил заведующий отделением ОНМК ОКБ Олег Сорокин.

Через 17 дней женщину выписали удовлетворительном состоянии.