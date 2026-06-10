Жители нескольких домов в Рязани остались без света из-за повреждения кабелей

В электросетях рассказали, что 9 июня из-за повреждения двух кабельных линий произошло отключение электроэнергии по адресам: улица Княжье Поле, дома №№ 23 и 23, корп. 1. В 11.00 10 июня специалисты установили генератор мощностью 100кВ и в 13.30 дополнительно второй мощностью 100кВ для временной схемы электроснабжения. Отмечается, что рабочие продолжают ремонтные работы.