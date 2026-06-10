За сутки силы ПВО уничтожили четыре ракеты «Фламинго»

Помимо этого, российские войска поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые ВСУ. Украина за сутки потеряла около 1 380 военнослужащих на всех участках СВО.

За сутки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ. Сводку о ситуации в зоне СВО на 10 июня опубликовали в соцсетях Минобороны.

Помимо этого, российские войска поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые ВСУ.

Украина за сутки потеряла около 1 380 военнослужащих на всех участках СВО.