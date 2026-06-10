Власти заявили, что не знают, почему и на какое время отключают интернет

В рязанском минцифры заявили, что не знают, почему и на какое время отключают интернет в Рязанской области. Информация размещена в соцсетях.
Рязанка пожаловалась, что у нее нет интернета даже когда не объявлена беспилотная опасность. Девушка поделилась, что у некоторых горожан нет связи для работы из дома.
«Нет интернета — нет денег в семье», — заявила рязанка.
На жалобу ей ответили в региональном минцифры.
«Операторы ограничивают услуги связи по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки. Информацией о длительности и причинах ограничений мы не располагаем», — написали в министерстве.
Кроме того, там добавили, что в каждом регионе индивидуально определяются условия работы мобильного интернета в связи с оперативной обстановкой.