Власти заявили, что не знают, почему и на какое время отключают интернет

В рязанском минцифры заявили, что не знают, почему и на какое время отключают интернет в Рязанской области. Рязанка пожаловалась, что у нее нет интернета даже когда не объявлена беспилотная опасность. Девушка поделилась, что у некоторых горожан нет связи для работы из дома. На жалобу ей ответили в региональном минцифры. «Операторы ограничивают услуги связи по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки. Информацией о длительности и причинах ограничений мы не располагаем», — написали в министерстве.