Власти объяснили, почему в Рязани водопроводная вода изменила цвет

Власти объяснили, почему в Приокском водопроводная вода изменила цвет. Комментарий мэрии опубликовали в соцсетях. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что 9 июня сотрудники Водоканала проводили в микрорайоне работы по замене водопроводной задвижки, после чего возникли изменения в цвете воды. После этого специалисты промыли водопроводную систему. «Сейчас ситуация с состоянием воды в Приокском нормализовалась», — написали в мэрии.

Власти объяснили, почему в Приокском водопроводная вода изменила цвет. Комментарий мэрии опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что 9 июня сотрудники Водоканала проводили в микрорайоне работы по замене водопроводной задвижки, после чего возникли изменения в цвете воды. После этого специалисты промыли водопроводную систему.

«Сейчас ситуация с состоянием воды в Приокском нормализовалась», — написали в мэрии.

Напомним, рязанцы рассказывали, что у них из-под кранов потек «яблочный сок» вместо воды. Судя по другим комментариям в соцсетях, вода также имела технический запах.