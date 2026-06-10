В Рязанской ОДКБ стартовал бесплатный «чек-ап» для детей в летних лагерях

Областная детская клиническая больница участвует в летней межведомственной медико-просветительской акции «Лето дарит здоровье детям». В рамках проекта для детей, отдыхающих в летних лагерях, проводится бесплатное комплексное скрининговое обследование. В рамках обследования врачи измеряют рост и вес, артериальное давление, оценивают силу кистей с помощью динамометрии, проводят пульсоксиметрию для определения уровня кислорода в крови. Также выполняются кардиовизорное исследование сердца и спирометрия, позволяющая оценить функцию дыхательной системы.

Областная детская клиническая больница участвует в летней межведомственной медико-просветительской акции «Лето дарит здоровье детям». В рамках проекта для детей, отдыхающих в летних лагерях, проводится бесплатное комплексное скрининговое обследование.

Основная цель — раннее выявление факторов риска, которые могут привести к развитию хронических неинфекционных заболеваний.

В рамках обследования врачи измеряют рост и вес, артериальное давление, оценивают силу кистей с помощью динамометрии, проводят пульсоксиметрию для определения уровня кислорода в крови. Также выполняются кардиовизорное исследование сердца и спирометрия, позволяющая оценить функцию дыхательной системы.

В ОДКБ отмечают, что обследование проводится бесплатно с использованием одноразовых расходных материалов, а сами процедуры направлены на формирование у детей навыков здорового образа жизни.

По итогам «чек-апа» каждому ребенку выдается заключение с оценкой факторов риска и индивидуальными рекомендациями. В случае необходимости специалисты направляют детей к профильным врачам для дальнейшего обследования.

Фото: Областная детская клиническая больница.