В Рязанской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение объявлено в регионе из-за пожарной опасности. Отмечается, что местами она может доходить до 4 класса. Также рязанцев предупредили о высокой температуре в 30…33ºС. Период предупреждения до 12 июня.