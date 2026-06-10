В Рязанской области вновь объявлен желтый уровень погодной опасности
Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение объявлено в регионе из-за пожарной опасности. Отмечается, что местами она может доходить до 4 класса. Также рязанцев предупредили о высокой температуре в 30…33ºС. Период предупреждения до 12 июня.
В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение объявлено в регионе из-за пожарной опасности. Отмечается, что местами она может доходить до 4 класса.
Также рязанцев предупредили о высокой температуре в 30…33ºС.
Период предупреждения до 12 июня.