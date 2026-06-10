В Рязанской области разбилась мотоциклистка

ДТП произошло 9 июня, примерно в 21:55, на 551-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. По предварительной информации ГАИ, 23-летняя жительница Михайлова, управляя мотоциклом «Дукати Монстер», не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.