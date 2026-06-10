В Рязанской области произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась днем 9 июня на улице Карла Маркса в Скопине. По словам очевидцев, столкнулись легковушка и «Газель». На месте заметили сотрудников ДПС. Информации о пострадавших не поступало, подробности уточняются.