В Рязанской области произошел крупный пожар
Пожар случился в многоквартирном жилом доме в поселке Свет Ряжского округа 9 июня. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 00:50. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины, включая добровольную пожарную команду. Огнем уничтожена крыша жилого дома. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.
В Рязанской области произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился в многоквартирном жилом доме в поселке Свет Ряжского округа 9 июня. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 00:50.
В тушении участвовали семь человек, две спецмашины, включая добровольную пожарную команду.
Огнем уничтожена крыша жилого дома. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.
Пострадавших нет.