В Рязанской области произошел крупный пожар

Пожар случился в многоквартирном жилом доме в поселке Свет Ряжского округа 9 июня. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 00:50. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины, включая добровольную пожарную команду. Огнем уничтожена крыша жилого дома. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.