В Рязанской области объявили в розыск мужчину и его несовершеннолетнюю дочь

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области объявило в розыск гражданина-должника Андрея Карпова и его несовершеннолетнюю дочь Веронику Карпову. Основанием стало уклонение от исполнения решения суда. По информации УФССП, предполагаемым местом нахождения разыскиваемых являются Рязань и Рязанская область. Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения мужчины и ребенка, просят сообщить информацию сотрудникам службы судебных приставов по телефонам: 8 (4912) 29-45-00, 29-45-55 или +7 (953) 737-82-66.