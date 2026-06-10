В Рязанской области 11 июня пройдет дождь с грозой

В области будет переменная облачность. Днем в отдельных районах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер прогнозируют западной четверти, до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С. Днем местами будет жара. Столбики термометров поднимутся до 27…32°С.