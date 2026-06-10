В Рязани засняли мужчину, «напавшего» на автомобиль посреди дороги

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на проезде Яблочкова. По словам очевидцев, заметив белую машину, мужчина выбежал на дорогу. При попытки объехать его, рязанец начал кидаться под авто. Водитель с пассажиркой решили отъехать назад, после чего посигналили мужчине. Он, подойдя к машине вновь, принялся бить ногой по нижней части бампера. Затем провокатор инцидента стал звать водителя выйти. Не увидя реакции, мужчина ударил по боковому зеркалу. В итоге, воспользовавшись удачной возможностью, белый автомобиль уехал. «Почему мужчина ходил по проезжей части „лунной походкой“ и зачем решил броситься под авто — неизвестно», — отмечают в сообщении.

В Рязани засняли мужчину, «напавшего» на автомобиль посреди дороги. Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на проезде Яблочкова.

По словам очевидцев, заметив белую машину, мужчина выбежал на дорогу. При попытки объехать его, рязанец начал кидаться под авто. Водитель с пассажиркой решили отъехать назад, после чего посигналили мужчине. Он, подойдя к машине вновь, принялся бить ногой по нижней части бампера.

Затем провокатор инцидента стал звать водителя выйти. Не увидя реакции, мужчина ударил по боковому зеркалу. В итоге, воспользовавшись удачной возможностью, белый автомобиль уехал.

«Почему мужчина ходил по проезжей части „лунной походкой“ и зачем решил броситься под авто — неизвестно», — отмечают в сообщении.