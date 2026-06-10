В Рязани выявили нарушения парковки у мусорных площадок

Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов. Нарушения были выявлены по следующим адресам: ул. Тимакова, д. 5; ул. Трудовая, д. 24/38; ул. Гагарина, д. 71; ул. 2-е Бутырки, д. 5.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области напомнила жителям о необходимости соблюдать правила парковки рядом с контейнерными площадками для сбора отходов.

В ведомстве отметили, что неправильно припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники и своевременному вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

Нарушения были выявлены по следующим адресам:

ул. Тимакова, д. 5;

ул. Трудовая, д. 24/38;

ул. Гагарина, д. 71;

ул. 2-е Бутырки, д. 5.

Госжилинспекция призвала автовладельцев не перекрывать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы не создавать препятствий для работы коммунальных служб.

Фото: Государственная жилищная инспекция Рязанской области.