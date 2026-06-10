В Рязани водитель автобуса совершил ДТП и скрылся

Инцидент произошел днем 10 июня возле поворота на закрытую парковку РГРТУ. По словам очевидцев, проезжавший мимо автобус повредил поворачивающий на парковку автомобиль. «Ни номер автобуса, ни даже его номер маршрута заметить не успели», — отметили в посте.