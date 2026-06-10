Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
27°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.76 / 74.50 10/06 18:50
Нал. EUR 92.00 / 89.50 10/06 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 264
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 310
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 300
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани водитель автобуса совершил ДТП и скрылся
Инцидент произошел днем 10 июня возле поворота на закрытую парковку РГРТУ. По словам очевидцев, проезжавший мимо автобус повредил поворачивающий на парковку автомобиль. «Ни номер автобуса, ни даже его номер маршрута заметить не успели», — отметили в посте.

В Рязани водитель автобуса совершил ДТП и скрылся. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел днем 10 июня возле поворота на закрытую парковку РГРТУ. По словам очевидцев, проезжавший мимо автобус повредил поворачивающий на парковку автомобиль.

«Ни номер автобуса, ни даже его номер маршрута заметить не успели», — отметили в посте.