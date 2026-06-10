В Рязани сбили мужчину
Об этом сообщили в соцсетях вечером во вторник, 9 июня. По словам очевидцев, ДТП произошло на улице на Советской Армии. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала. Официальных комментариев о случившемся также нет.
В Рязани сбили мужчину на электросамокате. Об этом сообщили в соцсетях вечером во вторник, 9 июня.
По словам очевидцев, ДТП произошло на улице на Советской Армии.
Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала. Официальных комментариев о случившемся также нет.