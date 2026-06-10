В Рязани перекроют движение по одной из улиц

С 22.00 13 июня до 06.00 14 июня закроют движение транспорта по Заводскому проезду, от дома № 1. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ. На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.

В Рязани перекроют движение по одной из улиц. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 22.00 13 июня до 06.00 14 июня закроют движение транспорта по Заводскому проезду, от дома № 1.

Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.