В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды 10 июня
Ресурса не будет c 9:30 до 17:00 по адресам: Центральная (Дядьково) 61, 63, 65 и т. д. 1-й Лесной проезд 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22; 1-й Лесной тупик 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 1-й проезд Добролюбова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 1-й проезд Шевцовой 1, 2 корп.2, 2а, 2, 3, 4, 5 и т. д. 1-я Прудная ½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корп.1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» д. 9, 24, 24а; 2-й Лесной проезд 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29; 2-й Лесной тупик 1, 3, 4, 5, 6, 7/19, 9 и пр.; 2-й проезд Добролюбова 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и т. д.
В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет c 9:30 до 17:00 по адресам:
- Центральная (Дядьково) 61, 63, 65, 67, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.
- 1-й Лесной проезд 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22;
- 1-й Лесной тупик 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
- 1-й проезд Добролюбова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- 1-й проезд Шевцовой 1, 2 корп.2, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 30, 32, 32а;
- 1-я Прудная ½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корп.1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» д. 9, 24, 24а;
- 2-й Лесной проезд 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29;
- 2-й Лесной тупик 1, 3, 4, 5, 6, 7/19, 9, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59;
- 2-й проезд Добролюбова 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
- 3-й проезд Добролюбова 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54;
- 4-й проезд Добролюбова 2/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
- 5-й проезд Добролюбова 3, 5, 6, 7, 9/5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60;
- 6-й проезд Добролюбова 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19/43, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34;
- Громовой 9, 10/29, 11, 12, 13/28, 14, 15/27, 17, 19/28, 21, 22/29, 23, 23а, 24, 25, 26/2, 27, 29, 31, 32/43, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/33, 44, 45, 46, 47/42, 48, 50, 52/35, 54, 56;
- Добролюбова 2, 6/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56;
- Дорожная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/11, 8, 8 корп.1, 9, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41/24, 45, 47, 55;
- Лесная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 67;
- Прудный проезд 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18;
- Соколовская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 2а, 2б, 3 корп.1, 3 корп.2, 3б, 5 корп.1, 5 корп.2, 5а, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
- Тюленина 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36;
- Чехова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 66 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья);
- Шевцовой 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32;
- Новоселковская 13 (кинологическая служба, ППС), 17 (логистическая компания).