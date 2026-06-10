В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды 10 июня

Ресурса не будет c 9:30 до 17:00 по адресам: Центральная (Дядьково) 61, 63, 65 и т. д. 1-й Лесной проезд 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22; 1-й Лесной тупик 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 1-й проезд Добролюбова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 1-й проезд Шевцовой 1, 2 корп.2, 2а, 2, 3, 4, 5 и т. д. 1-я Прудная ½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корп.1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» д. 9, 24, 24а; 2-й Лесной проезд 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29; 2-й Лесной тупик 1, 3, 4, 5, 6, 7/19, 9 и пр.; 2-й проезд Добролюбова 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и т. д.