В России страховые пенсии по старости будут назначаться без личного обращения

Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, без необходимости обращения граждан. По словам Котякова, такая мера станет возможной благодаря наличию у Социального фонда всей необходимой информации, включая данные о стаже, пенсионных коэффициентах и количестве детей. Это означает, что гражданам больше не потребуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для назначения пенсии.

Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, без необходимости обращения граждан. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Соответствующий законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Котякова, такая мера станет возможной благодаря наличию у Социального фонда всей необходимой информации, включая данные о стаже, пенсионных коэффициентах и количестве детей. Это означает, что гражданам больше не потребуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для назначения пенсии.

Отмечается, что данная инициатива направлена на упрощение процесса получения пенсий и снижение бюрократических барьеров для граждан, что особенно важно для тех, кто находится в уязвимых социальных группах.