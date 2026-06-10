В России с сентября изменят правила продажи ювелирных изделий

С 1 сентября 2026 года продавцы ювелирных изделий в России будут обязаны информировать покупателей о происхождении вставок в украшениях. Согласно новым правилам, термин «бриллиант» можно будет использовать только в отношении алмазов природного происхождения. Изделия с синтетическими камнями должны будут маркироваться отдельно. На бирках и ярлыках для синтетических вставок будет обязательна маркировка «синтетический» или сокращённо «Синтет. «, а также указание веса камня в граммах вместо каратов.

С 1 сентября 2026 года продавцы ювелирных изделий в России будут обязаны информировать покупателей о происхождении вставок в украшениях. Соответствующие изменения утверждены правительством РФ, сообщается в материалах Минфина .

Согласно новым правилам, термин «бриллиант» можно будет использовать только в отношении алмазов природного происхождения. Изделия с синтетическими камнями должны будут маркироваться отдельно.

Продавцы обязаны указывать происхождение камней и не использовать в описании формулировки, вводящие потребителя в заблуждение, включая слова «драгоценный», «настоящий», «природный», «натуральный» и ряд других.

На бирках и ярлыках для синтетических вставок будет обязательна маркировка «синтетический» или сокращённо «Синтет. «, а также указание веса камня в граммах вместо каратов.

В Минфине отметили, что цель нововведений — повышение прозрачности рынка и защита прав потребителей при покупке ювелирных изделий.