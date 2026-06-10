В Подмосковье погиб зацепер, который был автором канала о борьбе с зацепингом

В Подмосковье установлена личность молодого человека, погибшего на крыше электрички Ярославского направления. Им оказался создатель Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», который, по словам знакомых, выступал против зацепинга и предупреждал об опасности подобных увлечений. Инцидент произошел в районе станции Чкаловская на крыше поезда № 6477 сообщением Фрязево — Москва-Ярославская. По данным очевидцев, перед трагедией молодой человек находился на крыше состава и совершал опасные действия вблизи токоприемника. Через несколько секунд он сорвался и погиб.

В Подмосковье установлена личность молодого человека, погибшего на крыше электрички Ярославского направления. Им оказался создатель Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», который, по словам знакомых, выступал против зацепинга и предупреждал об опасности подобных увлечений.

Инцидент произошел в районе станции Чкаловская на крыше поезда № 6477 сообщением Фрязево — Москва-Ярославская. По данным очевидцев, перед трагедией молодой человек находился на крыше состава и совершал опасные действия вблизи токоприемника. Через несколько секунд он сорвался и погиб.

Пассажиры рассказали, что до падения видели на крыше несколько человек, однако позже они исчезли из поля зрения. Также очевидцы обратили внимание на следы поражения током на теле погибшего.

На следующий день в Telegram-канале, который вел погибший, появился некролог. В сообщении говорится, что его создатель «всегда был противником зацепинга» и предупреждал других об опасности подобных действий.

Канал продолжил работу, администрация объявила траур.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.