В Мурино ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков

В городе Мурино Ленинградской области произошел пожар в квартире многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать горящие бумажные самолетики, которые запускал ребенок с балкона соседней квартиры. Пожар произошел в доме № 7 на Екатерининской улице. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, возгорание возникло на балконе и в комнате квартиры на восьмом этаже. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Из соседних квартир спасатели эвакуировали двух человек с помощью специальных устройств, еще 20 жильцов вывели из подъезда. Пострадавших нет.

В городе Мурино Ленинградской области произошел пожар в квартире многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать горящие бумажные самолетики, которые запускал ребенок с балкона соседней квартиры.

Пожар произошел в доме № 7 на Екатерининской улице. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, возгорание возникло на балконе и в комнате квартиры на восьмом этаже. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Из соседних квартир спасатели эвакуировали двух человек с помощью специальных устройств, еще 20 жильцов вывели из подъезда. Пострадавших нет.

По словам хозяйки квартиры, в момент пожара дома находилась ее 11-летняя дочь. Девочка успела выбежать из квартиры вместе с собакой и позвать на помощь соседей.

Как рассказала женщина, один из очевидцев сообщил ей, что несколько дней наблюдал за ребенком из квартиры этажом выше, который запускал с балкона горящие бумажные самолетики. Предположительно, один из них мог залететь в квартиру и стать причиной пожара. По словам свидетеля, происходящее было снято на видео.

В настоящее время обстоятельства возгорания устанавливаются. Если версия подтвердится, пострадавшая семья намерена добиваться возмещения ущерба.

Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области.