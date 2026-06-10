В Москве молодой человек напал на двух юношей с ножом

По данным следствия, утром 9 июня фигурант, находясь вблизи Большого Спасоглинищевского переулка, поругался с двумя молодыми людьми 17 и 18 лет. Во время ссоры злоумышленник нанес им ножевые ранения. Потерпевшие госпитализированы. Молодой человек 2007 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты работали на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Москве молодой человек напал на двух юношей с ножом. Об этом сообщили в столичном СК.

По данным следствия, утром 9 июня фигурант, находясь вблизи Большого Спасоглинищевского переулка, поругался с двумя молодыми людьми 17 и 18 лет. Во время ссоры злоумышленник ударил их ножом. Потерпевшие госпитализированы.

Молодой человек 2007 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи и криминалисты работали на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.