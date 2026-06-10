Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
26°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.73 -1.53 10/06
ЦБ EUR 82.78 -2.5 10/06
Нал. USD 73.76 / 73.50 10/06 14:15
Нал. EUR 92.00 / 88.70 10/06 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 239
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 204
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 274
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести обязательного медиатора при разводе
Она отметила, что часто решение о разводе принимается импульсивно, и супругам предоставляется три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время они не получают необходимой помощи и просто ожидают развода. Останина подчеркнула, что органы власти должны быть заинтересованы в сохранении семьи и предложила создать процедуру медиации за бюджетный счет, которая была бы бесплатной для супругов. Она также обратила внимание на отсутствие обязательной медиации при ЗАГСах, несмотря на существующий закон о медиации в России, и призвала к исправлению этой ситуации на государственном уровне.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что часто решение о разводе принимается импульсивно, и супругам предоставляется три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время они не получают необходимой помощи и просто ожидают развода.

Останина подчеркнула, что органы власти должны быть заинтересованы в сохранении семьи и предложила создать процедуру медиации за бюджетный счет, которая была бы бесплатной для супругов. Она также обратила внимание на отсутствие обязательной медиации при ЗАГСах, несмотря на существующий закон о медиации в России, и призвала к исправлению этой ситуации на государственном уровне.

Также отмечается, что медиатор — это независимый профессиональный посредник, который помогает конфликтующим сторонам находить решения без судебных разбирательств, создавая условия для конструктивного диалога.