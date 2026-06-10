В Госдуме предложили ввести обязательного медиатора при разводе

Она отметила, что часто решение о разводе принимается импульсивно, и супругам предоставляется три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время они не получают необходимой помощи и просто ожидают развода. Останина подчеркнула, что органы власти должны быть заинтересованы в сохранении семьи и предложила создать процедуру медиации за бюджетный счет, которая была бы бесплатной для супругов. Она также обратила внимание на отсутствие обязательной медиации при ЗАГСах, несмотря на существующий закон о медиации в России, и призвала к исправлению этой ситуации на государственном уровне.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что часто решение о разводе принимается импульсивно, и супругам предоставляется три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время они не получают необходимой помощи и просто ожидают развода.

Останина подчеркнула, что органы власти должны быть заинтересованы в сохранении семьи и предложила создать процедуру медиации за бюджетный счет, которая была бы бесплатной для супругов. Она также обратила внимание на отсутствие обязательной медиации при ЗАГСах, несмотря на существующий закон о медиации в России, и призвала к исправлению этой ситуации на государственном уровне.

Также отмечается, что медиатор — это независимый профессиональный посредник, который помогает конфликтующим сторонам находить решения без судебных разбирательств, создавая условия для конструктивного диалога.