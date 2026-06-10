В Госдуме оценили идею о депортации иностранных студентов за неуспеваемость

Депутат Михаил Матвеев отметил, что в России существует серьезная проблема фиктивного обучения, когда студенты из-за границы используют свой статус не для получения знаний, а для упрощенной легализации и получения гражданства. Он подчеркнул, что государственные средства тратятся на обучение тех, кто не намерен возвращаться на родину и не вносит вклад в развитие России. «Не хочешь учиться — до свидания. Иностранного студента следует отчислять и депортировать, так как ему здесь делать нечего», — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказал свою поддержку идеи депортации иностранных студентов, не справляющихся с учебой. Об этом пишет «Абзац».

Парламентарий отметил, что в России существует серьезная проблема фиктивного обучения, когда студенты из-за границы используют свой статус не для получения знаний, а для упрощенной легализации и получения гражданства.

Матвеев подчеркнул, что государственные средства тратятся на обучение тех, кто не намерен возвращаться на родину и не вносит вклад в развитие России. «Не хочешь учиться — до свидания. Поэтому иностранного студента надо отчислять и депортировать, потому что ему здесь делать нечего», — заявил он.

Также депутат отметил, что ее реализация может столкнуться с трудностями, поскольку политический курс страны направлен на увеличение квот для иностранных студентов.