В Госдуме оценили идею о депортации иностранных студентов за неуспеваемость

Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказал свою поддержку идеи депортации иностранных студентов, не справляющихся с учебой. Об этом пишет «Абзац».
Парламентарий отметил, что в России существует серьезная проблема фиктивного обучения, когда студенты из-за границы используют свой статус не для получения знаний, а для упрощенной легализации и получения гражданства.
Матвеев подчеркнул, что государственные средства тратятся на обучение тех, кто не намерен возвращаться на родину и не вносит вклад в развитие России. «Не хочешь учиться — до свидания. Поэтому иностранного студента надо отчислять и депортировать, потому что ему здесь делать нечего», — заявил он.
Также депутат отметил, что ее реализация может столкнуться с трудностями, поскольку политический курс страны направлен на увеличение квот для иностранных студентов.