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В Дагестане на магистральном газопроводе произошел взрыв
Взрыв произошел 9 июня в районе Кизилюрта, после чего начался пожар. Предварительной причиной случившегося на магистральном газопроводе стала разгерметизация участка трубопровода, заявил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов. На месте работали экстренные службы.

В Дагестане на магистральном газопроводе произошел взрыв. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Взрыв произошел 9 июня в районе Кизилюрта, после чего начался пожар. На месте происшествия поднялся столб пламени высотой до 15 метров.

Предварительной причиной случившегося на магистральном газопроводе стала разгерметизация участка трубопровода, заявил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

На месте работали экстренные службы.

Фото и видео: Telegram-канал «112».