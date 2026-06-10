В Дагестане на магистральном газопроводе произошел взрыв

Взрыв произошел 9 июня в районе Кизилюрта, после чего начался пожар. Предварительной причиной случившегося на магистральном газопроводе стала разгерметизация участка трубопровода, заявил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов. На месте работали экстренные службы.