Трех пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки на дорогах региона выявили 19288 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще один — сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, выявлено 51 нарушение, связанное с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 5 нарушений, связанных с перевозкой детей. 10 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 4 нарушения — водители автобусов.

Трех пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Всего за сутки на дорогах региона выявили 19288 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще один — сел за руль пьяным повторно.

Помимо этого, выявлено 51 нарушение, связанное с тонировкой, 2 нарушения совершили пешеходы, 5 нарушений, связанных с перевозкой детей. 10 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 4 нарушения — водители автобусов.