Суд оштрафовал рязанское предприятие за нарушение в работе с опасными отходами

Арбитражный суд решил привлечь компанию «Экостройцентр» к административной ответственности за нарушение лицензии на работу с отходами. Об этом пишет пресс-служба суда. В ходе проверки прокуратура обнаружила, что сотрудники компании, занимающейся сбором и обработкой опасных отходов, не имели необходимого образования и подготовки. Как отмечается, это является нарушением лицензионных требований. Прокуратура обратилась в суд, так как работа с опасными отходами требует строгого контроля для защиты окружающей среды и здоровья людей. Суд учел, что «Экостройцентр» — малое предприятие и ранее не имел подобных нарушений, поэтому назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Арбитражный суд решил привлечь компанию «Экостройцентр» к административной ответственности за нарушение лицензии на работу с отходами. Об этом пишет пресс-служба суда.

В ходе проверки прокуратура обнаружила, что сотрудники компании, занимающейся сбором и обработкой опасных отходов, не имели необходимого образования и подготовки. Как отмечается, это является нарушением лицензионных требований.

Прокуратура обратилась в суд, так как работа с опасными отходами требует строгого контроля для защиты окружающей среды и здоровья людей. Суд учел, что «Экостройцентр» — малое предприятие и ранее не имел подобных нарушений, поэтому назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.