Суд обязал коммунальную компанию устранить нарушения при вывозе мусора в Рязани

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Коммунально-сервисная компания «Дягилево» об устранении нарушений санитарного законодательства. Суд установил, что компания, несмотря на ранее выданные предостережения, продолжала вывозить твердые коммунальные отходы с контейнерной площадки возле дома № 62, корпус 1 на Первомайском проспекте в ранние утренние часы. Это противоречит требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и нарушает права жителей.