Сотрудник рязанского ПВЗ воровал товары и отправлял продавцам пустые коробки

По предварительной информации, в прошлом году житель поселка устроился работать в ПВЗ. Через пару месяцев он придумал, как обмануть систему и незаметно забрать товары. Для пробы мужчина заказал набор парфюмерии, вскрыл коробку и подменил содержимое на мятую бумагу. Товар злоумышленник забрал себе и вернул неоплаченный заказ. Пустая упаковка отправилась обратно в магазин. Несколько дней реакции не было, злоумышленник подумал, что смог обмануть систему контроля. В итоге мужчина совершил около 50 хищений на сумму 300 тысяч рублей.

В поселке Александро-Невский сотрудник пункта выдачи заказов воровал товары и отправлял продавцам пустые коробки. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

39-летняя местная предпринимательница рассказала полицейским, что из ПВЗ, который она курирует, пропали товары на 300 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска вместе с заявительницей проанализировали работу системы получения заказов и схему обработки сведений об оплате и отказе и установили, что к хищению причастен 36-летний работник.

Полицейские задержали злоумышленника. У него дома обнаружили большую часть похищенного.

По предварительной информации, в прошлом году житель поселка устроился работать в ПВЗ. Через пару месяцев он придумал, как обмануть систему и незаметно забрать товары. Для пробы мужчина заказал набор парфюмерии, вскрыл коробку и подменил содержимое на мятую бумагу.

Товар злоумышленник забрал себе и вернул неоплаченный заказ. Пустая упаковка отправилась обратно в магазин. Несколько дней реакции не было, злоумышленник подумал, что смог обмануть систему контроля.

В итоге мужчина совершил около 50 хищений на сумму 300 тысяч рублей. Небольшую часть товаров он продал знакомым, а остальное — от носков до телевизора — оставлял себе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по которой грозит до шести лет тюрьмы.