Рязанские кулинары представили блюда региона на приеме в МИД России

Делегация Ассоциации кулинаров Рязанского края представила регион на торжественном мероприятии федерального проекта «Гастрономическая карта России», которое прошло в Доме приемов МИД России и было приурочено ко Дню России и Году единства народов страны. Гости мероприятия высоко оценили блюда рязанских мастеров. Особый интерес вызвали «триколор» из калинников, пшеничная катанка с белыми грибами и однозернянка с томленым мясом.

Делегация Ассоциации кулинаров Рязанского края представила регион на торжественном мероприятии федерального проекта «Гастрономическая карта России», которое прошло в Доме приемов МИД России и было приурочено ко Дню России и Году единства народов страны. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Гости мероприятия высоко оценили блюда рязанских мастеров. Особый интерес вызвали «триколор» из калинников, пшеничная катанка с белыми грибами и однозернянка с томленым мясом.

По словам Шваковой, гастрономия становится важным направлением развития территорий, способствует поддержке местных производителей и малого бизнеса.

Одним из ключевых проектов в регионе остается фестиваль «Кухня Рязанского края», который ежегодно знакомит жителей и гостей области с местными кулинарными традициями.

Фото: Юлия Швакова.