Рязанцы расписались в музее-усадьбе академика Павлова
Отмечается, что молодые люди познакомились на сайте знакомств, позже виртуальное общение продолжили в реальности. Молодожёны любят отдыхать на природе и уже запланировали кругосветное путешествие.
Рязанцы Евгений и Татьяна расписались в музее-усадьбе академика Ивана Павлова. Об этом сообщил Сервис-ЗАГС.
Отмечается, что молодые люди познакомились на сайте знакомств, позже виртуальное общение продолжили в реальности. Молодожёны любят отдыхать на природе и уже запланировали кругосветное путешествие.