Рязанцы расписались в музее-усадьбе академика Павлова

Отмечается, что молодые люди познакомились на сайте знакомств, позже виртуальное общение продолжили в реальности. Молодожёны любят отдыхать на природе и уже запланировали кругосветное путешествие.