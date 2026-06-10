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Рязанцы построили без разрешения коттеджи в Солотче и пытаются их узаконить
Сейчас на шести участках площадью 3 812 кв м уже построено несколько коттеджей. На одном из домов висит табличка о продаже.

В Рязани подвели итоги публичных слушаний по изменению генплана города территории около бывшего детского лагеря «Орленок» в Солотче. Инициаторы — собственники участков — требовали перевести земли на улице Лесной из зоны оздоровительных учреждений в зону индивидуальной жилой застройки.

Сейчас на шести участках площадью 3 812 кв м уже построено несколько коттеджей. На одном из домов висит табличка о продаже.

Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала отклонить этот проект. Она сочла доводы владелцев нецелесообразными. В официальном заключении, опубликованном в газете «Рязанские ведомости», сказано, что перевод земель под застройку противоречит интересам устойчивого развития Солотчи, ведет к деградации экологического каркаса и создает неподъемную нагрузку на инфраструктуру. Интерес частных собственников не может идти вразрез с публичными интересами и правами остальных горожан на отдых.

Всего на слушания поступило 15 замечаний и предложений. Из них 11 человек категорически выступили против застройки, а четверо поддержали изменение зонирования. Противники перевода земель, среди которых были местные жители с улиц Первомайской и Мещерской в Солотче, а также авторы обращений из других районов, аргументировали свою позицию тем, что ликвидация рекреационной зоны нарушит экологический баланс и лишит район зеленых насаждений. Они подчеркнули, что оздоровительные зоны выполняют важнейшую функцию, обеспечивая чистоту воздуха и низкий уровень шума, а их замена жилыми домами ущемляет конституционные права горожан на благоприятную окружающую среду.

По итогам слушаний комиссия признала замечания жителей обоснованными. Мэру Рязани рекомендовано принять решение об отклонении документации и направить ее на доработку, сохранив за территорией статус зоны оздоровительных учреждений.