Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 июня

В четверг, 11 июня, c 09:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам: улица Костычева, дома №№ 2, 2 корп.1; улица Крупской, дома №№ 18, 18 корп.1, 18а, 18б (отдел. пенсионного фонда) 22;22а (магазин), улица Новаторов, дома №№ 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2корп.4 (магазин), 2 корп.5. 2стр.12 (ЦТП № 17).