Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
27°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.76 / 74.50 10/06 18:50
Нал. EUR 92.00 / 89.50 10/06 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 264
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 310
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 300
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 июня
В четверг, 11 июня, c 09:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам: улица Костычева, дома №№ 2, 2 корп.1; улица Крупской, дома №№ 18, 18 корп.1, 18а, 18б (отдел. пенсионного фонда) 22;22а (магазин), улица Новаторов, дома №№ 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2корп.4 (магазин), 2 корп.5. 2стр.12 (ЦТП № 17).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 июня. Об этом сообщает «Водоканал».

В четверг, 11 июня, c 09:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Костычева, дома №№ 2, 2 корп.1;
  • улица Крупской, дома №№ 18, 18 корп.1, 18а, 18б (отдел. пенсионного фонда) 22;22а (магазин),
  • улица Новаторов, дома №№ 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2корп.4 (магазин), 2 корп.5. 2стр.12 (ЦТП № 17).