Рязанцев предупредили о графике работы МУП «РМПТС» в предпраздничный день

Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что прием населения 11 июня будет осуществляться с 8:00 до 14:00. Компания попросила учитывать эту информацию при планировании визита.