Россиянам объяснили, как увеличить отпускные

По словам депутата Госдумы Свищева, важно, чтобы при расчете среднего заработка за последние 12 месяцев учитывались не только оклад, но и все дополнительные выплаты: премии (ежемесячные, квартальные, годовые), надбавки и доплаты. Тогда размер отпускных будет больше. Если какие‑то из выплат не включили в сумму, работник вправе потребовать перерасчета — суды обычно поддерживают сотрудников, а работодатель может получить штраф до 50 тысяч рублей, отметил Свищев. Помимо этого, он заявил, что увеличить отпускные можно увеличить за счет выбора более выгодного по числу рабочих дней месяца.

Россиянам объяснили, как увеличить отпускные. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, важно, чтобы при расчете среднего заработка за последние 12 месяцев учитывались не только оклад, но и все дополнительные выплаты: премии (ежемесячные, квартальные, годовые), надбавки и доплаты. Тогда размер отпускных может увеличиться.

Если какие‑то из выплат не включили в сумму, работник вправе потребовать перерасчета — суды обычно поддерживают сотрудников, а руководитель может получить штраф до 50 тысяч рублей, отметил Свищев.

Помимо этого, он заявил, что увеличить отпускные можно за счет выбора более выгодного по числу рабочих дней месяца.