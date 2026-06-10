Путин заявил о новых мерах поддержки семей

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсудили меры поддержки семей с детьми, организацию летнего отдыха и вопросы безопасности. Глава государства отметил, что Россия продолжает выполнять взятые на себя социальные обязательства и вводит новые меры поддержки для семей с детьми. По его словам, заявления на новую семейную налоговую выплату уже подали около 1,5 млн человек. Путин также назвал справедливым решение о снижении налоговой нагрузки для семей с детьми с невысокими доходами до 6%.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсудили меры поддержки семей с детьми, организацию летнего отдыха и вопросы безопасности, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что Россия продолжает выполнять взятые на себя социальные обязательства и вводит новые меры поддержки для семей с детьми. По его словам, заявления на новую семейную налоговую выплату уже подали около 1,5 млн человек. Путин также назвал справедливым решение о снижении налоговой нагрузки для семей с детьми с невысокими доходами до 6%.

Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры детского отдыха. По его словам, власти намерены ежегодно увеличивать число детей, которые смогут провести лето в лагерях и санаториях.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам безопасности. Путин потребовал от специальных служб усилить меры защиты образовательных и социальных учреждений, а также обеспечить безопасность детских оздоровительных организаций в период летних каникул.

Кроме того, президент заявил, что противники России «не гнушаются терактами», и раскритиковал санкции Евросоюза против детских центров, назвав их «чушью и позором для их авторов».