Путин допустил снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС. «Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.

По словам президента, уровень инфляции в стране продолжает снижаться.

«Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат.