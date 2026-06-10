Прокуратура проверила ход ремонта дороги «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк»
Работники прокуратуры Сараевского района проверили ход выполнения капитального ремонта автомобильной дороги с подъездом к станции Верда. В рамках выезда внимание представителей подрядной организации АО «РязаньАвтодор» обращено на необходимость надлежащего качества выполняемых работ и соблюдения установленных сроков их реализации.
Прокуратура проверила ход ремонта дороги «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работники прокуратуры Сараевского района проверили ход выполнения капитального ремонта автомобильной дороги с подъездом к станции Верда.
В рамках выезда внимание представителей подрядной организации АО «РязаньАвтодор» обращено на необходимость надлежащего качества выполняемых работ и соблюдения установленных сроков их реализации.