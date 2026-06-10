Прокуратура через суд вернет рязанцу деньги, украденные телефонными мошенниками

В Сасовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с заявлением о краже денег телефонными мошенниками. В декабре 2023 года злоумышленник ввел пенсионера в заблуждение и выманил у него 80 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший перевел деньги на банковскую карту жителя Приморского края. В ответ на это прокуратура направила в суд Приморского края исковое заявление о взыскании с ответчика украденной суммы. 23 апреля 2026 года решением суда требования межрайонной прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения находится на контроле прокуратуры.

В Сасовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с заявлением о краже денег телефонными мошенниками.

В декабре 2023 года злоумышленник ввел пенсионера в заблуждение и выманил у него 80 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший перевел деньги на банковскую карту жителя Приморского края. В ответ на это прокуратура направила в суд Приморского края исковое заявление о взыскании с ответчика украденной суммы.

23 апреля 2026 года решением суда требования межрайонной прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения находится на контроле прокуратуры.