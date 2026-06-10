Около 4 тысяч рязанцев прошли обследования в центре здоровья и профилактики в ОКБ

С января по май Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ посетило 3 181 человек. Специалисты выделили топ-5 самых частых выявленных проблем. Среди них: ожирение; повышенное артериальное давление; избыточная масса тела;низкая физическая активность.

Около 4 тысяч рязанцев прошли обследования в центре здоровья и профилактики в ОКБ. Об этом сообщает региональный минздрав.

С января по май Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ посетило 3 181 человек.

Специалисты выделили топ-5 самых частых выявленных проблем. Среди них: ожирение; повышенное артериальное давление; избыточная масса тела;низкая физическая активность.