Около 4 тысяч рязанцев прошли обследования в центре здоровья и профилактики в ОКБ
С января по май Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ посетило 3 181 человек. Специалисты выделили топ-5 самых частых выявленных проблем. Среди них: ожирение; повышенное артериальное давление; избыточная масса тела;низкая физическая активность.
Около 4 тысяч рязанцев прошли обследования в центре здоровья и профилактики в ОКБ. Об этом сообщает региональный минздрав.
С января по май Центр здоровья и медицинской профилактики ОКБ посетило 3 181 человек.
Специалисты выделили топ-5 самых частых выявленных проблем. Среди них: ожирение; повышенное артериальное давление; избыточная масса тела;низкая физическая активность.