На Лыбедском бульваре ограничат движение из-за праздничных мероприятий
Рязанский цирк предупредил зрителей о временных ограничениях движения 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий. В этот день на Лыбедском бульваре частично ограничат пешеходное и автомобильное движение. Проход к зданию цирка будет возможен со стороны улицы Николо-Дворянской — справа от центрального входа, расположенного со стороны Николо-Дворянского храма.
Рязанский цирк предупредил зрителей о временных ограничениях движения 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий.
В этот день на Лыбедском бульваре частично ограничат пешеходное и автомобильное движение.
Проход к зданию цирка будет возможен со стороны улицы Николо-Дворянской — справа от центрального входа, расположенного со стороны Николо-Дворянского храма.
Администрация цирка рекомендует посетителям заранее планировать время прибытия на представления с учетом возможных затруднений при проходе к зданию.