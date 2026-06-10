На Лыбедском бульваре ограничат движение из-за праздничных мероприятий

Рязанский цирк предупредил зрителей о временных ограничениях движения 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий. В этот день на Лыбедском бульваре частично ограничат пешеходное и автомобильное движение. Проход к зданию цирка будет возможен со стороны улицы Николо-Дворянской — справа от центрального входа, расположенного со стороны Николо-Дворянского храма.