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Мошенники начали предлагать россиянам проходить опросы за деньги
Аналитики отметили, что в преддверии Дня России наблюдается активность злоумышленников, которые действуют от имени известных банков. Они предлагают пройти опрос и получить за это вознаграждение от 5 до 300 тысяч рублей. Злоумышленники создали как минимум восемь сайтов с ложными опросами, на которых пользователям обещают быстрое получение денег за минимальные усилия. Однако, на самом деле, на первой странице их просят выбрать интересующие предложения, такие как повышенный кешбэк или праздничные бонусы. Для участия в «опросе» требуется подтвердить учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов.

Мошенники начали предлагать россиянам проходить опросы за деньги. Как сообщили в компании-разработчике F6, это может привести к утечке личных данных и финансовым потерям.

Аналитики отметили, что в преддверии Дня России наблюдается активность злоумышленников, которые действуют от имени известных банков. Они предлагают пройти опрос и получить за это вознаграждение от 5 до 300 тысяч рублей.

Злоумышленники создали как минимум восемь сайтов с ложными опросами, на которых пользователям обещают быстрое получение денег за минимальные усилия. Однако, на самом деле, на первой странице их просят выбрать интересующие предложения, такие как повышенный кешбэк или праздничные бонусы. Для участия в «опросе» требуется подтвердить учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов.