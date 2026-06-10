Малков занял шестое место в медиарейтинге губернаторов ЦФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов Центрального федерального округа за май 2026 года. Губернатор Рязанской области Павел Малков занял шестое место в рейтинге, поднявшись сразу на восемь позиций по сравнению с предыдущим месяцем. Медиаиндекс главы региона составил 67 498,7, а количество сообщений в СМИ — 10 846. В общероссийском рейтинге глав регионов Павел Малков занял 19-е место, улучшив свои позиции на 31 строчку за месяц.

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав регионов Центрального федерального округа за май 2026 года.

Губернатор Рязанской области Павел Малков занял шестое место в рейтинге, поднявшись сразу на восемь позиций по сравнению с предыдущим месяцем. Медиаиндекс главы региона составил 67 498,7, а количество сообщений в СМИ — 10 846.

Лидерами рейтинга в ЦФО стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По данным «Медиалогии», Павел Малков вошел в число губернаторов с наиболее заметным ростом позиций. Также значительное продвижение показали губернатор Ярославской области Михаил Евраев (+4) и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (+4).

В общероссийском рейтинге глав регионов Павел Малков занял 19-е место, улучшив свои позиции на 31 строчку за месяц.