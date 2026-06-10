Госдума приняла закон о резком повышении госпошлин для мигрантов

Согласно закону, предусматривается значительное повышение стоимости ряда миграционных услуг и документов: за выдачу разрешения на временное проживание — 15 тысяч рублей (сейчас 1920 рублей); за разрешение на временное проживание для учебы — 8 тысяч рублей (было 1920 рублей); за разрешение на привлечение и использование иностранных работников — 15 тысяч рублей (сейчас 12 тысяч рублей за каждого иностранного сотрудника); за прием в гражданство РФ, выход из гражданства и подтверждение наличия или отсутствия гражданства — 50 тысяч рублей (сейчас 4,2 тысяч рублей).

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который увеличивает госпошлины для мигрантов. Об этом сообщает 10 июня RT со ссылкой на документ нижней палаты парламента.

Согласно закону, предусматривается значительное повышение стоимости ряда миграционных услуг и документов:

за выдачу разрешения на временное проживание — 15 тысяч рублей (сейчас 1920 рублей);

за разрешение на временное проживание для учебы — 8 тысяч рублей (было 1920 рублей);

за разрешение на привлечение и использование иностранных работников — 15 тысяч рублей (сейчас 12 тысяч рублей за каждого иностранного сотрудника);

за прием в гражданство РФ, выход из гражданства и подтверждение наличия или отсутствия гражданства — 50 тысяч рублей (сейчас 4,2 тысяч рублей).

Кроме того, вводится пошлина за повторную выдачу разрешения при утере, порче или замене — 5 тысяч рублей.

Однако, согласно документу, госпошлина не будет взиматься при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан СССР, у которых сейчас нет гражданства, а также с участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, иностранцев — участников СВО и их семей.