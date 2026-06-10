Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект, который предусматривал обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин. Они предлагали обязать пользователей и площадки помечать созданные нейросетями материалы специальной отметкой «Сделано ИИ». Однако инициативу не поддержали в профильном комитете Госдумы. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что механизм реализации законопроекта остается неясным.

Госдума отклонила законопроект, который предусматривал обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил Антон Горелкин во время эфира «Думы ТВ».

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин. Они предлагали обязать пользователей и площадки помечать созданные нейросетями материалы специальной отметкой «Сделано ИИ».

По словам Дмитрия Гусева, большинство людей не могут отличить сгенерированные видео от реальных, а отсутствие маркировки способствует распространению фейков и вводит граждан в заблуждение.

Однако инициативу не поддержали в профильном комитете Госдумы. Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что механизм реализации законопроекта остается неясным. По его словам, авторы не определили, на каком этапе должна появляться маркировка и кто будет отвечать за ее наличие и достоверность.

«ИИ очень быстро развивается, его объёмы растут невероятными темпами. В скором времени придётся маркировать контент, созданный человеком. На разных платформах это уже происходит», — отметил Горелкин.

В ходе голосования против законопроекта выступили 97 депутатов — все присутствовавшие на заседании.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике также рекомендовал отклонить инициативу, указав на сложности ее практического применения.